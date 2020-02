Zatiaľ, čo bojujeme proti korupcii vo veľkom dospeláckom svete, spoločnosť si tú korupciu pekne krásne vytvára vo svojom základe - školách. Ako to vieme zmeniť? Čo tak zmena volebného systému?

Dnes som započul jeden rozhovor v takomto znení: "Chcem, aby sa môj syn naučil lyžovať, ale nechce sa mu a stále frfle. Tak som mu povedala, že ak mi vyhovie, tak za každú jazdu mu dám 2 eura. Syn si v ten deň naozaj pekne zarobil!". Zhodnotila hrdá mama.

O pár hodín neskôr čítam status na sociálnej sieti, že či nie je volebný podvod to, keď politická strana dá napr. 15 eur ľuďom, aby sa zúčastnili protestu.

Nejde náhodou v oboch prípadoch o uplácanie? Nemá to náhodou súvis s tou na Slovensku "populárnou" korupciou? Alebo ide len o neškodné správanie za účelom motivácie?

Príklad s lyžovačkou nie je na prvý dojem ničím výnimočným. Takého jednanie je v našej spoločnosti predsa zaužívané. V školách umelé autority bežne podnecujú svojich žiakov k tomu, aby učiteľom vyhoveli a za poslušnosť a vyhovenie ich žiadosti dostanú deti dobrú známku. Doma deti zase dostávajú od rodičov za poslušnosť alebo za dobré vysvedčenie sladkú dobrotu, či peniaze. Čomu naše deti naozaj učíme? K čomu ich vedieme? Nie náhodou ku korupcii, vďaka ktorej smeruje naša spoločnosť k morálnemu dnu?

Zrejme si často ani neuvedomujeme, kam nás takéto na prvý pohľad nevinné "motivačné" skutky vedú. Takéto korupčné správanie a jednanie je výrazne zafixované aj v našich školách, čiže na mieste, kde sa formuje nová generácia. Princíp podmieňovania "niečo za niečo" sa traduje v našom výchovnom stáde stále. Zatiaľ, čo bojujeme proti korupcii vo veľkom dospeláckom svete, spoločnosť si tu korupciu pekne krásne vytvára vo svojom základe - v školách.

Preto by sme si mali najprv vyčistiť a ozdraviť svoj vlastný svet od poškodzujúcich vplyvov a vzorcov, ktoré prenášame zväčša nevedome z generácie na generáciu. Potom môžeme dať stop aj korupcii. Korupciu a uplácanie nezastavíme tým, že pôjdeme voliť "protikorupčné" politické strany. Našu spoločnosť neozdravíme tým, že niekomu dáme svoj hlas.

Sledujem, že pred voľbami sa tradujú výroky, že každý by mal využiť svoje právo a ísť voliť, že by mal ísť dať svoj hlas, alebo aby ľudia volili menšie zlo, pritom aj menšie zlo je len zlo. Zdravý um napovedá, že na týchto a podobných frázach je postavený politický marketing, ktorý je častokrát tvorený na objednávku psychopatov, ktorých je údajne v politike viac ako 50 percent. Ľudí, ktorí si začínajú uvedomovať situáciu a nejdú voliť majú títo politickí manipulátori záujem spoločensky odpísať. Nevolič však nemusí automaticky znamenať, že nechce ísť voliť. Môže to znamenať, že nechce voliť a tým naďalej podporovať systém, ktorý nie je v súlade s jeho hodnotami, pocitmi a postojmi. Jednoducho si uvedomuje sám seba, svoju hodnotu a preto svoj hlas nedáva len tak hocikomu a hocičomu, lebo sa to tak má. Takýto volič by mal mať možnosť použiť tzv "bielu kartu" alebo ako majú vo Švédsku "blank-vote", ktorou vo voľbách vyjadrí svoj postoj, že žiadnej z politických strán alebo kandidátov neverí, avšak na budúcnosti krajiny mu záleží. Takto mu svoj hlas neprepadne. Preto by sme mali v našej spoločnosti otvoriť tému zmeny volebného systému, aby sme mohli "bielu kartu" použiť a aby sme si mohli vyberať ľudí, ktorých poznáme a dôverujeme im a nie politické strany, tak ako je to bohužiaľ aktuálne nastavené.

Ďakujem, že ste si prečítali moju ďalšiu úvahu, ktorá je tentokrát líznutá predvolebnou náladou :).

Prajem nám Slovákom, aby sme sa prestali toľko navzájom hodnotiť, súdiť a porovnávať. Aby sme našli v sebe skrytú múdrosť a odvahu , aby sme zmenili zaužívané výchovné a vzdelávacie metódy, ktoré očividne nikam nevedú.

MM