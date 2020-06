Rodičia vyzývajú k celonárodnej diskusii o vízii školstva

My, rodičia, ktorí si plne uvedomujeme, v akom stave je naše školstvo, sme pripravili Otvorený list najvyšším predstaviteľom SR, ktorý je zároveň výzvou k celonárodnej diskusii o vízii školského systému na Slovensku.

Po nežnej revolúcii sme sa všetci odrazu ocitli v priestore, kde sa pomaličky a neisto zavádzali pre nás nové demokratické princípy, otvorili sa nám nové možnosti a začali sme si zvykať na slobodnejší život. Šedé obchody sa zmenili na veľké pestrofarebné supermarkety plné rôznych produktov od výmyslu sveta. Otvorili sa hranice a dnes si lietame kade tade, spoznávame Európu a celý svet. Aj televízia ponúka obrovskú paletu stoviek televíznych staníc. O výbere mobilných telefónov a rôznych technológii ani netreba písať. Všetko prešlo zmenou a inováciou. Vytvorili sme si svet, v ktorom si chceme a môžeme vyberať nielen pekné veci, rôzne služby ale aj svojich lekárov, svoje koníčky a tiež svojich zástupcov vo voľbách.

Ako je na tom naše školstvo? Uviazli sme v čase?!

V obchodoch si síce vyberať môžeme, ale ako je to s možnosťami výberu formy vzdelávania pre naše deti? Môžu si rodiny slobodne vyberať spôsob, prostredie, smer alebo tempo učenia, ktoré je pre nich prirodzené a ktoré im vyhovuje? O čom je a komu vlastne slúži náš školský systém? Je to bezpečný priestor pre tvorivý svet detí, rodičov a učiteľov? Nezdá sa vám, že sme na túto dôležitú ak nie najdôležitejšiu oblasť pre rozvoj našej spoločnosti pozabudli? Nie je čudné, že sa v našom školstve okrem farebných fasád a nových interaktívnych tabúľ nič podstatné nezmenilo?!!

Chceme si vyberať!

Som rodič, ktorý si rád vyberá. Naše deti si tiež radi vyberajú. Aj moja manželka si rada vyberá. Či už ide o oblečenie, víkendový program, spoločenskú hru, nedeľňajšiu večeru, či darčeky k narodeninám. Sme rodina, ktorá si rada slobodne vyberá z rôznych možností. Niekedy je možností viac, niekedy menej, ale zakaždým je to uspokojivý pocit keď si môžeme vybrať aspoň z dvoch, troch ponúk. Ako je to u vás? Tiež si radi vyberáte, alebo máte skôr konzervatívny postoj a mať viac možností vás dokonca rozčuľuje?

Čo s našimi školami?!

Náš pocit, že sme slobodní ľudia, ktorí si môžu a chcú slobodne vyberať sa rapídne mení pred odchodom našich detí do školy. Každé ráno sa pýtam sám seba: Ako je možné, že tu stále existuje monopólny "jednodruhový" školský systém a jednoliate školské ústavy? Prečo všetci na ôsmu? Prečo jeden diktujúci a dvadsať poslušných? Prečo školstvo určené pre rozvoj detí nevytvára tvorivý priestor pre zdravý a prirodzený rozvoj detí? Načo sú nám také školy?

Zo starého mosta nový nespravíme ...

Pochopil som, že naše školstvo, v tomto stave a postavené na týchto feudálnych základoch je jednoducho nemožné meniť a reformovať. Tento systém je už ako taký starý hrdzavý most, ktorý môžete stokrát natierať, ale aj tak mu nepomôžete. Preto tento starý most nechajme "dožiť" a súbežne vedľa neho radšej postavme úplne nový široký most, cez ktorý budú pokojne a bezpečne prechádzať chodci, cyklisti, autá, autobusy, električky. Bezpečný most, ktorý bude slúžiť rôznorodosti, dôstojnosti, rešpektu.

Kto nemá rád švédske stoly?

Naše školstvo ponúka ako už vieme len jeden typizovaný model vzdelávania, ktorý na našu rozdielnosť a špecifiká neprihliada. Preto narastá počet tzv. alternatívnych škôl, pribúda domoškolákov, ale aj učitelia hľadajú iné možnosti pre svoju tvorivú prácu. Tým, že nie sme všetci rovnakí, nemáme ani rovnaké hodnoty a priority. Preto by malo byť pre nás úplne normálne si aj v školstve vytvárať viacero možností a to v súvislosti s našimi nastaveniami. Ak niekomu vyhovuje "stará tradičná škola" , tak nech si v nej zotrvá. Čo ale s inými "druhmi", ktorým viacej vyhovujú tzv. "švédske stoly"? Našťastie existuje aj pre nás riešenie - postavíme si nový most.

Nerovnocenné postavenie rodičov a žiakov

Počas posledných mesiacov, kedy boli deti doma, sme mohli spoznať bližšie správanie a postoje učiteľov voči nám rodičom a žiakom. Ďakujem "kauze korona", že nám rodičov umožnila pochopiť a uvedomiť si, aké máme my rodičia a žiaci v našom školskom systéme postavenie. Preto dozrel čas, kedy sme si rodičia uvedomili, že školsky systém nás nevníma ako rovnocenných partnerov, ale postavil nás do pozície neplatených asistentov a to napriek tomu, že rodičia školský systém prostredníctvom našich daní a odvodov sponzorujeme. Poháre trpezlivosti už niekoľkokrát vykypeli, ale teraz dozrel konečne ten správny čas na zmenu. Otvorený list rodičov najvyšším predstaviteľom SR je zároveň výzvou k celonárodnej diskusii o vízii školstva na Slovensku a je v tomto znení:

Vážená Vláda SR, Národná rada SR, Úrad prezidenta SR, Úrad ombudsmana SR a Ministerstvo školstva SR

My, rodičia, sme za posledné obdobie, kedy boli školy zavreté a deti boli doma, mohli bližšie spoznať, ako funguje náš školský systém. Na sociálnych sieťach sa odohralo veľa búrlivých diskusií, kde svoju nespokojnosť prejavovali tak rodičia voči učiteľom, ako aj učitelia voči rodičom a žiakom.

Takéto situácie nám umožnili pochopiť a uvedomiť si, že príčiny tejto napätej atmosféry nie sú len v individuálnych zlyhaniach, ale pramenia najmä v dlhodobo neriešených systémových nastaveniach nášho školstva. Vidíme to tak, že jedným z nich je postavenie rodiča a žiaka v školskom systéme. Ten ich neakceptuje ako rovnocenných partnerov, neberie ohľad na individuálne osobitosti dieťaťa a rozdiely v hodnotovom ukotvení jednotlivých rodín.

Vnímame to tak, že školský systém postavil žiaka do pozície objektu bez akejkoľvek právomoci zasahovať do procesu vzdelávania a rodiča do pozície neplateného asistenta učiteľa, na ktorého prenáša úlohy prináležiace škole. Rozumieme však tomu, že sa tak zvyčajne deje v dôsledku preťaženia škôl pod tlakom systému. Vzhľadom k tomu, že sa rodič prostredníctvom daní a odvodov podieľa na financovaní školstva, je legitímne, aby voči škole on i jeho dieťa zastávali pozície klientov, nie pozície podriadeného alebo objektu vzdelávania, v akých sa bežne ocitajú.

Reprezentujeme rodičov, ktorým takéto nastavenia v školstve nevyhovujú a sú pripravení ich spoločne riešiť a meniť. Apelujeme na to, aby školský systém fungoval na princípe rovnoprávneho postavenia všetkých aktérov pri vzájomnom rešpekte, ústretovosti a spolupráci, najmä v trojuholníku vzťahov rodič – učiteľ – žiak.

Ďalším dôvodom našej nespokojnosti je systémové nastavenie školstva na jeden typizovaný model vzdelávania, čo rodičov a žiakov oberá o možnosti vyberať si z ponuky rozmanitých vzdelávacích prostredí, foriem a pedagogických prístupov podľa svojich individuálnych potrieb a záujmov. Tento deficit potvrdzuje fakt, že zo strany rodičov neustále rastie dopyt po tzv. alternatívnom vzdelávaní a v súčasnosti už niekoľkonásobne prevyšuje ponuku. Na druhej strane dnes existujúce alternatívne formy vzdelávania vznikali a vznikajú za zložitých administratívnych podmienok a bez primeranej legislatívnej a finančnej podpory štátu. Napriek deklarovanému bezplatnému vzdelávaniu, finančné bremeno boli ochotní na seba prevziať rodičia.

Taktiež systém svojim nastavením znemožňuje realizáciu inkluzívneho vzdelávania detí. Naša legislatíva zatiaľ neumožňuje vytvárať učebné prostredia fungujúce v režime samoriadeného vzdelávania vo vekovo zmiešaných kolektívoch detí. Pritom úspech inklúzie závisí predovšetkým od takéhoto prostredia.

K riešeniu uvedených systémových problémov by podľa nás významne prispelo vytvorenie úplne nového vzdelávacieho systému založeného na trhových princípoch, ktorý by súbežne existoval popri už jestvujúcej klasickej školskej sústave. Takéto trhové prostredie dokáže vygenerovať potrebnú rozmanitosť vzdelávacích prostredí, foriem vzdelávania a pedagogických prístupov.

Za najväčšiu prekážku v rozvoji školstva však považujeme právne rozporuplné ustanovenie v Ústave SR, ktoré právo na vzdelanie ukladá naplniť samotnému dieťaťu povinnou školskou dochádzkou. Na jednej strane štát garantuje právo dieťaťa na vzdelanie a na druhej mu, pod hrozbou represie voči jeho zákonnému zástupcovi, ukladá povinnú návštevu školy. Zdieľame právny názor, že zmyslom Dohovoru o ľudských právach a Dohovoru o právach dieťaťa bola ochrana práva, nie ochrana povinnosti.

Vážení najvyšší predstavitelia Slovenskej republiky, žiadame Vás o spoluprácu na nasledujúcich zmenách:

Odstrániť z Ústavy SR ustanovenie o “povinnej školskej dochádzke” alebo nahradiť ho ustanovením “o povinnosti zákonného zástupcu a štátu zabezpečiť podmienky pre naplnenie práva na vzdelanie a vzdelávanie s ohľadom na individuálne osobitosti nositeľa tohto práva“. V súlade s touto zmenou Ústavy SR upraviť ďalšie nadväzné zákony, smernice a normy ako aj školské poriadky.

Zrovnoprávniť postavenie všetkých aktérov vzdelávania a vniesť demokratické princípy do štruktúry riadenia a rozhodovacieho procesu v školstve.

Vypracovať a následne schváliť legislatívny návrh na vytvorenie paralelného vzdelávacieho systému, ktorý bude fungovať na demokratických, samosprávnych a trhových princípoch. /Odporúčame koncept Slobodný vzdelávaci trh , ktorý ponúkame k dispozícii, a tiež spoluprácu jeho autorov/.

Umožniť domáce vzdelávanie aj na 2. stupni ZŠ a na stupni strednej školy.

Zo strany štátu finančne zrovnoprávniť všetky formy vzdelávania v oboch systémoch, vrátane domáceho vzdelávania.

Sme presvedčení, že naše návrhy riešení majú ambíciu posunúť Slovenskú republiku medzi prvé krajiny na svete, ktoré umožnia v plnej miere naplniť obsah práva na vzdelanie.

Zámerom tohto otvoreného listu je vyzvať Vás k celonárodnej diskusii o vízii nášho vzdelávacieho systému, ktorý má plniť potreby a záujmy spoločnosti 21. storočia a takisto Vám ponúknuť návrhy možných systémových riešení.

Týmto Vás žiadame o osobné stretnutie s našimi zástupcami.

Túto iniciatívu môžete podporiť tu: http://lacademy.sk/otvoreny-list-rodicov-2020/

Ďakujem za prečítanie môjho ďalšieho blogu.

MM